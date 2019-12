Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf A20 nahe Grimmen

Grimmen. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 20 bei Grimmen (Vorpommern-Rügen) sind am Montagmorgen drei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte, waren drei Autos an dem Unfall beteiligt, der sich an der Anschlussstelle Grimmen-Ost ereignete. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Betroffen sei die Fahrtrichtung nach Pasewalk. Von den drei beteiligten Autos wurden zwei Fahrzeuge so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.