Prozess um lebensgefährliche Messerattacke: Zeugen geladen

Neubrandenburg. Am Landgericht Neubrandenburg wird heute der Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke fortgesetzt. Die Kammer hat weitere Zeugen geladen. Darunter sind auch Polizeibeamte, die bei dem blutigen Vorfall am Tatort - einem Einkaufscenter im Stadtteil Datzeberg - waren. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-jährigen Angeklagten versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll am 21. Juni einen 33-Jährigen mit einem Messer lebensbedrohlich am Hals verletzt haben.

Der angeklagte Neubrandenburger schwieg bisher vor Gericht. Zu Prozessbeginn hatten Zeugen berichtet, dass das betrunkene Opfer den Angeklagten zuerst mit einem Messer angegriffen haben soll. Der Geschädigte wurde durch eine Notoperation gerettet. Er gab an, sich wegen des Alkoholkonsums nicht an die Auseinandersetzungen erinnern zu können.