Betrüger spähen mit 1-Cent-Gutschrift Kontodaten aus

Neubrandenburg/Rostock. Nach einem aktuellen Betrugsfall hat die Polizei in Neubrandenburg vor Kriminellen gewarnt, die durch Cent-Überweisungen Kontodaten ausspähen. Wie ein aktueller Fall zeige, nutzten Betrüger Ein-Cent-Überweisungen über das bargeldlose PayPal-System, um die Kontodaten von möglichen Opfer auszuspähen und zu missbrauchen. Die Polizei rät, solche Kleinstbeträge zurückzuweisen, wenn diese unerwartet als Gutschrift auftauchen.

Im aktuellen Fall ging auf zwei Konten einer Familie in Waren an der Müritz je ein Cent ein. Kurze Zeit später wurden zweistellige Beträge abgebucht. Die Betroffenen hätten dies per Bank wieder rückgängig machen können, sagte eine Polizeisprecherin.

Bei dieser Masche gebe es außerdem eine weitere Falle: Die Betrüger hinterließen mit einer solchen Mini-Überweisung oft auch eine Telefonnummer, die kostenpflichtig sei. Wenn jemand diese wähle, könnten "horrende Kosten entstehen." Auch in Rostock habe es bereits ähnliche Fälle gegeben.