Güstrow. Mit einer besonderen Attraktion wartet bis Mitte Januar das Norddeutsche Krippenmuseum in der Güstrower Heilig-Geist-Kirche auf: "In der Sonderausstellung sind dieses Mal 28 Krippen aus Privatbesitz von Bürgern aus Güstrow und Umgebung zu sehen, die sie uns für Weihnachten zur Verfügung gestellt haben", sagte Heidemarie Wellmann vom Krippenmuseum. In diesem Jahr gebe es einen Publikumspreis, die Besucher könnten ihre Lieblingskrippe aussuchen.

Manche Krippen seien von den Einwohnern selbst gebaut worden. Dabei sei manchmal auch Holz aus Abrisshäusern verwendet worden. Darunter sei auch eine Krippe aus Bützow, die aus dem Holz eines 2015 bei dem Tornado schwer beschädigten Haus besteht. "Aus diesem "Tornado-Holz" hat eine Frau eine sehr eigenwillige, aber auch sehr interessante Krippe gebaut", sagte Wellmann. Unter den 28 Krippen sei auch eine allerdings etwas lädierte, aber trotzdem sehr ansehnliche Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge, die der Urgroßvater einer Güstrowerin vor mehr als 100 Jahren selbst gemacht hat.

Im oberen Stockwerk Heilig-Geist-Kirche sind die anderen Krippen zu bestaunen, die aus der ganzen Welt stammen. Wie Wellmann sagte, gehört das Museum der Mechthild und Dr. Rudolf Ringguth Stiftung. Sie sei gegründet worden, um die alte Kirche in ein Museum umbauen zu können. Die Stifterin hätte damals dem Museum rund 350 Krippen aus 65 Ländern überlassen. Inzwischen sei die Sammlung auf mehr als 600 gewachsen.