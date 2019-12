Unfall mit drei Toten: Ermittlungen werden eingestellt

Greifswald. Der Verkehrsunfall mit drei Toten bei Greifswald hat keine strafrechtlichen Konsequenzen. Der Unfallverursacher sei tot und damit niemand belangbar, erläuterte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund, Martin Cloppenburg, am Donnerstag, die Untersuchungsergebnisse. Deshalb würden die Ermittlungen in Kürze eingestellt. Ein 27-Jähriger war mit seinem Auto am Montag auf der Bundesstraße 109 bei Diedrichshagen auf die andere Fahrbahnseite geraten und mit dem entgegenkommenden Wagen eines 79-jährigen Fahrers zusammengestoßen.

Der 27-jährige Greifswalder starb. Auch der 79-Jährige und dessen 66-jährige Beifahrerin kamen ums Leben. Nach Erkenntnissen der Polizei habe der 27-Jährige den Unfall verursacht, sagte Cloppenburg. Warum er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten sei, sei noch nicht endgültig geklärt. Laut Polizei könnte er abgelenkt gewesen sein. In seinem Wagen war ein Handy gefunden worden, das vor dem Unfall noch aktiv gewesen sein soll. Dies werde noch überprüft.

Auch eine Blutprobe sei genommen worden, um zu prüfen, ob Alkohol oder Drogen im Spiel gewesen seien. Dafür gebe es bisher aber keine Hinweise. Nach der Kollision war eine junge Autofahrerin von hinten gegen das Auto des Unfallverursachers gefahren. Sie, eine Begleiterin und ein 29-jähriger Mitfahrer erlitten Schocks. Die viel befahrene B109 war für rund vier Stunden gesperrt.