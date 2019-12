Aufbruchserie bei Firmenwagen: Neue Fälle auf Usedom

Heringsdorf. Die Aufbruch-Serie bei Firmenwagen im Osten Mecklenburg-Vorpommerns geht weiter: Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag wieder drei Transporter in der Region Heringsdorf auf der Insel Usedom aufgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, ereigneten sich die Taten in den Ortsteilen Ahlbeck und Neuhof. Vermutlich sei wieder Werkzeug gestohlen worden, die Schadenshöhe sei aber noch unklar. Seit Mitte November registrierte die Polizei mehr als 50 solcher Firmenauto-Aufbrüche in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und im Osten der Mecklenburgischen Seenplatte.

Meist wurde gezielt Werkzeug gestohlen. Der Schaden wurde bisher auf rund 130 000 Euro geschätzt. Wegen der Serie hatte die Polizei erst am Mittwoch den Einsatz zusätzlicher Beamter der Bereitschaftspolizei in den betroffenen Gebieten angekündigt und Besitzer aufgefordert, ihre hochwertigen Werkzeuge nicht in Fahrzeugen zu lassen, wenn diese für längere Zeit abgestellt werden - wie an Wochenenden und demnächst über die Feiertage.