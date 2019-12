Fahrer ohne Führerschein mit gestohlenem Wohnwagen gefasst

Pomellen/Wandlitz. Einen mutmaßlichen Wohnanhängerdieb, der ohne Führerschein auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) fuhr, haben Bundespolizisten in Vorpommern gefasst. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte, war der etwa 900 Kilogramm schwere Wohnwagen in der Nacht zu Mittwoch bei einem Händler in Wandlitz bei Berlin gestohlen worden. Der 20 Jahre alte Fahrer aus Polen war mit einem Geländewagen und dem Hänger unterwegs und Beamten am frühen Morgen in Pomellen (Vorpommern-Greifswald) aufgefallen. Am seinem Auto befanden sich auffällig nachgemachte deutsche Kennzeichen. Der Fahrer wurde in Gewahrsam genommen und der Landespolizei übergeben. Die Eigentümer des Wohnwagens hätten diesen inzwischen wieder abgeholt.