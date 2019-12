Schwerin/Waldeck. Der seit zwei Jahren in der Justizvollzugsanstalt Waldeck bei Rostock eingesetzte Handy-Blocker hat sich nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) bewährt. Mit Hilfe des Störsenders hätten etwa 90 Prozent der illegalen Telefonate von Häftlingen unterbunden werden können. Die Auswertung des Pilotversuchs habe aber auch ergeben, dass aufgrund neuer Technologien weiterer Verbesserungsbedarf bestehe, sagte Hoffmeister. So müsse das System an neue Sende- und Frequenzstärken angepasst werden, ehe es auch in den drei anderen Haftanstalten im Land eingesetzt werden könne.

Laut Hoffmeister stellte das Land bislang etwa 800 000 Euro für die Erprobung des Handy-Blockers bereit. Im jüngst beschlossenen Doppeletat seien abermals 800 000 Euro für das Projekt eingeplant. Wann auch die anderen Haftanstalten ausgestattet werden, blieb zunächst offen.

Häftlingen sind Handys generell untersagt. Damit sollen Kontakte ins kriminelle Milieu unterbunden und bei Untersuchungsgefangenen Absprache verhindert werden. Dennoch gelingt es immer wieder, Mobiltelefone in Gefängnisse zu schmuggeln. Nicht alle Geräte werden bei Kontrollen entdeckt. Laut Hoffmeister stellten die Justizvollzugsbeamten in Mecklenburg-Vorpommern von 2016 bis Juli 2019 insgesamt 600 Mobiltelefone bei Häftlingen oder deren Besuchern sicher.