Wieder Firmentransporter geplündert: Diesmal in Heringsdorf

Heringsdorf. Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns sind erneut mehrere Firmentransporter aufgebrochen und daraus Werkzeuge gestohlen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Anklam (Vorpommern-Greifswald) erklärte, waren in der Nacht vier Fahrzeuge im Ostseebad Heringsdorf auf der Insel Usedom das Ziel der Täter. Bei drei Transportern seien die Diebe an ihr Ziel gekommen und hätten Beute im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Ein Zusammenhang mit einer seit November andauernden Serie von Werkzeugdiebstählen aus Firmentransportern im Osten des Bundeslandes wird geprüft.