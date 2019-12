Kreistag der Seenplatte bei Politiker-Entschädigungen vorn

Neubrandenburg/Parchim/Güstrow (dpa/mv) - Von den Kreistagen im Nordosten gibt das Gremium an der Mecklenburgischen Seenplatte am meisten Geld für Aufwandsentschädigungen von Politikern aus. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den sechs Großkreisen in Mecklenburg-Vorpommern. Für Aufwandsentschädigungen der 77 Kreistagsabgeordneten hat der Kreistag in Neubrandenburg am Montagabend mehrheitlich Ausgaben von 462 000 Euro im Jahr beschlossen - mehr als doppelt so viel wie bisher. 425 000 Euro im Jahr hat der ähnlich große Kreistag Ludwigslust-Parchim eingeplant, 410 000 Euro der Landkreis Rostock. Am "billigsten" mit 312 000 Euro will der Kreis Nordwestmecklenburg wirtschaften.

Der Seenplatte-Kreistag beschloss unter anderem 1400 Euro im Monat für Kreistagspräsident Thomas Diener (CDU), einen Sockelbeitrag von mindestens 250 Euro monatlich für jeden Abgeordneten sowie außerdem extra Vergütungen für Fraktionsvorsitzende und Präsidiumsmitglieder sowie weitere Sitzungs- und Kilometergelder. Damit zahlen die Kreise Vorpommern-Rügen, Ludwigslust-Parchim und Seenplatte die höchsten Sockelbeträge im Nordosten, die sonst zwischen 100 und 200 Euro liegen. Die Vergütung für den Kreistagspräsidenten ist nur in Ludwigslust-Parchim ebenfalls 1400 Euro hoch, alle andere Kreise haben 1200 Euro für den Repräsentanten des Kreistages veranschlagt.

Als Begründung für die höheren Zahlungen wurde vom Präsidium der Seenplatte die Größe des Kreises ins Feld geführt. Mit rund 5500 Quadratkilometern ist es der nach Fläche größte Kreis bundesweit; dort leben 275 000 Menschen.