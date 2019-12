Übergabe in Leitung der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern vollziehen im 30. Jahr ihres Bestehens einen Führungswechsel. Nach rund sechs Jahren im Amt verlässt Intendant Markus Fein zum Ende der kommenden Spielzeit das Klassikfestival und wechselt an die Alte Oper in Frankfurt/Main. Sein Nachfolger bei den Festspielen wird heute in Schwerin vorgestellt. Wer es wird, ist öffentlich noch nicht bekannt. Mit dabei ist Matthias von Hülsen, der als Mitbegründer des Festivals lange Jahre ebenfalls Intendant war und nun maßgeblich bei der Suche nach dem neuen Leiter mitwirkte.

Fein hat das Programm für den Jubiläums-Festspielsommer 2020 noch entworfen. Mit Stars wie den Geigern Nigel Kennedy und Daniel Hope, dem Dirigent Christoph Eschenbach und der Sängerin Ute Lemper feiern die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern im nächsten Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.