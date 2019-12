Kreis verweigert Umsetzung von Teilhabe-Landesgesetz

Neubrandenburg/Schwerin. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wird das vom Landtag verabschiedete Ausführungsgesetz zur sogenannten Teilhabe von Behinderten nicht umsetzen. Das hat Landrat Heiko Kärger (CDU) am Montag beim Kreistag in Neubrandenburg angekündigt. Grund sei die deutlich zu geringe personelle und finanzielle Ausstattung der Kommunen. Das Land habe die dafür gedachten "Konnexitätsverhandlungen" seinerseits abgebrochen. "Wir werden das nicht für ein Drittel dessen machen, was an Kosten auf Kommunen zukommt", sagte Kärger, der auch Vorsitzender des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern ist. Die Kreise und kreisfreien Städte fordern etwa 15 bis 20 Millionen Euro vom Land, das Land habe "maximal sechs Millionen zahlen wollen."

Die Kreistagsfraktion Die Linke hatte den Landrat aufgefordert, zu dem erst am 12. Dezember verabschiedeten Gesetz Stellung zu nehmen. Hintergrund ist das sogenannte Bundesteilhabegesetz, dass behinderten Menschen individuelle Leistungen sichern und ihnen ein möglichst selbstbestimmtes Leben gewährleisten soll. Von den Regelungen sollen rund 28 000 Menschen im Land profitieren. Er werde Betroffenen empfehlen, in Schwerin zu protestieren, sagte der Landrat. Nach seinen Angaben klagen der Kreis Ludwigslust-Parchim und die Stadt Rostock bereits deswegen gegen das Land.