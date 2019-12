Frau leblos in Strelitz-Alt gefunden: Obduktion angeordnet

Neustrelitz. Im Fall einer toten Frau in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion zur Klärung der Todesursache angeordnet. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurde die 66-Jährige am Sonntagmorgen leblos in einer Straße im Stadtteil Strelitz-Alt gefunden. Rettungskräfte konnten die Frau, die eigentlich in einem anderen Teil von Neustrelitz wohnt, zunächst wiederbeleben. Doch später sei sie in einer Klinik gestorben. Sonntagfrüh herrschten Temperaturen knapp über null Grad. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht.