Trickbetrüger unterwegs: Senioren verlieren 28 000 Euro

Neubrandenburg. Trotz vieler Warnungen der Polizei sind in Vorpommern erneut mehrere Senioren auf Trickbetrüger hereingefallen. In drei Fällen waren die Betrüger erfolgreich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 80-Jährige verlor am Dienstag in Waren (Müritz) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 18 000 Euro. Der Betrüger gab sich am Telefon als ihr Neffe aus und bat um Hilfe beim Kauf einer Eigentumswohnung. Die Seniorin übergab das Geld auf einem Parkplatz an einen Boten.

In Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) wurde den Angaben nach am Donnerstag ein Ehepaar um 10 000 Euro betrogen. Ein angeblicher Enkel habe bei einem 80-Jährigen und dessen Frau angerufen und einen Unfall vorgetäuscht, nach dem er nun dringend 40 000 Euro benötigte. Kurze Zeit später kam ein unbekannter Abholer bei dem Senioren vorbei, dem dieser im Glauben, zu helfen, 10 000 Euro übergab. In der Nähe von Stralsund (Vorpommern-Rügen) fiel laut Polizei wiederum ein 65 Jahre alter Mann auf ein falsches Gewinnspielversprechen herein. Für einen angeblichen Gewinn von 175 000 Euro habe er 213 Euro Notarkosten gezahlt.