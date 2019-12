Land gibt 150 000 Euro für Vermarktung von Mukran Port  

Mukran. Die Industrieflächen am Großgewerbestandort Mukran Port in Sassnitz auf Rügen sollen intensiver vermarktet werden. Das Land unterstützt die Aktivitäten mit 150 000 Euro, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag mitteilte. Je 75 000 Euro kämen vom Wirtschaftsministerium und aus dem Vorpommernfonds. Geplant seien Messebesuche, um Kunden im Bereich der Wasserstoffwirtschaft, der Beton- und Bauindustrie oder der Maritimen Industrie direkt anzusprechen. Diese Maßnahmen würden unter anderem durch eine interaktive Website, Flyer, eine Messewand und Social Media-Aktionen unterstützt, hieß es.

Der Mukran Port bietet demnach auf knapp 430 Hektar Fähr-, Eisenbahn-, Mehrzweck- und Offshore-Terminals sowie Produktions- und Lagerflächen. Der östlichste Tiefwasserhafen Deutschlands ist für alle Schiffsklassen im Ostseeraum zugänglich. Derzeit werde ein Teil der Flächen für Montagetätigkeiten für Offshore-Windparks genutzt sowie für die Lagerung von Rohren für die Nord Stream 2-Pipeline. Glawe nannte die infrastrukturelle Anbindung des Hafens ideal. So sicherten die kombinierten Breit- und Normalspurgleise bis zur Verladerampe, dass der Güterumschlag über das betriebseigene Schienennetz im Hafen- und im Bahnhofsbereich möglich ist.

Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) zufolge ist Mukran neben den beiden Großgewerbestandorten Pasewalk-Stettin und Pommerndreieck die dritte Vermarktungsoffensive für Vorpommern. Betreiber ist die Fährhafen Sassnitz GmbH. Gesellschafter sind die Stadt Sassnitz zu 90 und das Land zu 10 Prozent.