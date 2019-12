Zahl der Studenten in MV leicht gesunken

Schwerin. Die Zahl der Studenten in Mecklenburg-Vorpommern ist leicht gesunken. Im Wintersemester 2018/19 waren 38 347 Studierende an den Hochschulen eingeschrieben, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Schwerin mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es 39 220 gewesen. Für das im Oktober begonnene Wintersemester liegen noch keine Zahlen vor. Die größten Studiengänge waren im Wintersemester 2018/19 den Angaben zufolge Medizin mit 3510, Betriebswirtschaftslehre mit 4128 und Jura mit 1252 Studierenden. Zu den kleinsten Studiengängen zählten die Archäologie (26 Studenten), Komposition (6) und Dirigieren (5).