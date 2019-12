23-jähriger Autofahrer kommt bei Unfall ums Leben

Wismar. Ein 23 Jahre alter Autofahrer hat im Landkreis Nordwestmecklenburg beim Überholen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist tödlich verunglückt. Er sei am Montagmorgen zwischen Reinhardtsdorf und Vietlübbe mit dem Auto gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei in Wismar mit. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.