Diebe stehlen 65 Weihnachtsbäume in Neustrelitz

Neustrelitz. Unbekannte haben in Neustrelitz 65 Weihnachtsbäume aus dem eingezäunten Außenbereich eines Baumarkts gestohlen. Die Täter stiegen über den Zaun und entwendeten die Bäume, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter bei dem Diebstahl in der Nacht zu Samstag ein größeres Fahrzeug zum Transport der Bäume benutzt haben. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.