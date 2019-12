Einbruch in Brüeler Bauhof: über 100 000 Euro Schaden

Brüel. Unbekannte sind in eine Lagerhalle auf dem Gelände des Bauhofs in Brüel eingebrochen und haben Fahrzeuge und Geräte im Wert von mehr als 100 000 Euro erbeutet. Die Täter verschafften sich in der Nacht zu Samstag gewaltsam Zutritt zum Gelände im Landkreis Ludwigslust-Parchim, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie entwendeten demnach einen Kleinlastwagen samt Anhänger, Werkzeuge und verschiedene Geräte. Die Polizei sucht nach Zeugen.