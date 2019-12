Schwer verletzter Mann in Rostock gefunden

Rostock. Ein schwer verletzter Mann ist am Samstagabend in einem Rostocker Wohngebiet gefunden worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wies der auf einem Platz liegende 39-Jährige starke Kopfverletzungen auf, die vermutlich von einer Stichwaffe stammen. Notärzte versorgten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Was am Tatort passiert ist, war noch völlig unklar.