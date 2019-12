Historische Friese-Orgel in Rostock kann saniert werden

Rostock. Eine der bedeutendsten Orgeln in Mecklenburg - die Orgel in der Kirche von Rostock-Biestow - kann denkmalgerecht restauriert werden. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Stiftung der Ostsee-Sparkasse (Ospa) haben eine Förderung zugesagt, teilten der Förderverein für das Kirchensemble Biestow und der Kirchengemeinderat am Freitag mit. Die Gesamtfinanzierung sei damit gesichert. Das Instrument wurde 1870 vom Mecklenburger Friedrich Friese (1827-1896), auch Friese III genannt, gebaut. Die Familie gehört zu den bekanntesten Orgelbauern Mecklenburgs.

Die Orgel hat den Angaben zufolge zwei Manuale und zwölf Register mit rund 500 Pfeifen. Sie gelte als eines der Meisterstücke des Erbauers. Nach Einschätzung eines Sachverständigen vom Mecklenburgischen Orgelmuseum Malchow zeichnet sich die Orgel durch große Authentizität aus, da es bisher wenige Eingriffe in die Substanz gab. Verschleiß und Reparaturstau hätten die Spielbarkeit des wertvollen Instruments aber stark eingeschränkt. Eine Instandsetzung und eine denkmalgerechte Restaurierung seien daher nötig. Der Förderbescheid soll am Samstag übergeben werden. Zur Höhe gab es keine Angaben.