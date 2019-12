Prozess um lebensgefährliche Messerattacke beginnt

Neubrandenburg. Sechs Monate nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Neubrandenburg muss sich der mutmaßliche Täter von heute an vor Gericht verantworten. Die Anklage gegen den 24-Jährigen lautet auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Der Beschuldigte soll Ende Juni einen 33-Jährigen an einem Einkaufszentrum im Wohngebiet am Datzeberg mit einem Messer attackiert haben. Das Opfer erlitt mehrere Stichwunden, darunter eine stark blutende Halswunde. Passanten alarmierten Rettungskräfte, so dass der Geschädigte gerettet werden konnte. Der Beschuldigte war zunächst geflüchtet. Laut Staatsanwaltschaft hat er zum Motiv bisher keine Angaben gemacht. Beide Männer sollen angetrunken gewesen sein. Ein Urteil des Landgerichts Neubrandenburg könnte bei einer Aussage des Beschuldigten am 30. Dezember oder am 2. Januar 2020 fallen.