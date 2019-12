Gedenken an tote Kinder am zweiten Sonntag im Dezember

Stralsund. Zum Gedenken an gestorbene Kinder stellen Menschen auf der ganzen Welt am zweiten Sonntag im Dezember brennende Kerzen ins Fenster. "Jedes Licht im Fenster steht für das Wissen, dass diese Kinder das Leben erhellt haben und dass sie nie vergessen sein werden", sagte die Pastorin und Krankenhausseelsorgerin in Wismar und Schwerin, Cornelia Ogilvie, am Donnerstag. In ganz Mecklenburg-Vorpommern finden an diesem Wochenende Gedenkfeiern statt, zumeist in Kirchen, wie ein Sprecher des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises am Donnerstag sagte. Eltern, Großeltern, Familien und Freunde könnten dort in ihrer Trauer Nähe, Unterstützung und Gemeinschaft erfahren.

So ist in Greifswald am Sonntag eine Andacht im Greifswalder Dom geplant. Zu einem Gottesdienst, in dem Kerzen für die Kinder angezündet werden, lädt das Bibelzentrum Barth ein. In Stralsund ist ein Gedenken auf dem Zentralfriedhof, in Ludwigslust in der Stiftskirche und in Schwerin in der Thomaskapelle des Doms geplant, in Neubrandenburg in der Johanniskirche und in Bad Doberan im Münster. Bereits am Samstag wird in Wismar mit einem Lichterband am "Worldwide Candle Lighting"-Tag der toten Kinder gedacht. In Rostock sind betroffene Eltern, Geschwister und Angehörige zu einer Gedenkfeier am Montag auf den Westfriedhof eingeladen, wo Kinder eine Ruhestätte finden, für die wegen ihres geringen Geburtsgewichtes keine Bestattungspflicht besteht.