Mordprozess um Leonie: Mutter erneut als Zeugin geladen

Neubrandenburg. Im Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie soll am heutigen Morgen erneut die Mutter als Zeugin vernommen werden. Das Landgericht Neubrandenburg will von der 25-Jährigen hören, ob der angeklagte Stiefvater schon früher gewalttätig gegen Leonie und ihren kleinen Bruder gewesen ist. Die Anhörung erfolge zum Schutz der Mutter wieder hinter verschlossenen Türen. Der Angeklagte dürfe die Aussage von einem Nachbarraum aus über einen Bildschirm mitverfolgen.

Leonie war am 12. Januar tot in der elterlichen Wohnung in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefunden worden. Dem 28-jährigen Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er soll das Mädchen mehrfach so misshandelt haben, dass es schwere Verletzungen erlitt und starb. Der Mann schweigt bisher vor Gericht. Bei Vernehmungen hatte er angegeben, dass Leonie nachmittags eine Treppe im Hausflur hinuntergestürzt sei. Das bezweifeln Ermittler aber.

Die Mutter ist für die Staatsanwaltschaft die einzige Zeugin aus dem Familienhaushalt. Das Paar war erst wenige Monate vorher von Wolgast nach Torgelow umgezogen, hatte die Kinder in einer Kita zwar angemeldet, dort nach wenigen Tagen aber nicht mehr hingebracht. Der Angeklagte wollte sich am 9. Dezember äußern.