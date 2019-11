Rostock. Am Sonnabendmorgen versuchte ein 24-Jähriger über die Balkonbrüstungen eines Hauses zu klettern, um in die Wohnung eines Bekannten zu steigen. Auf Höhe des zweiten Stockwerkes rutschte er jedoch ab und stürzte zu Boden, so die Einsatzleitstelle des Rostocker Polizeipräsidiums.

Der junge Mann verletzte sich dabei lebensgefährlich und wurde anschließend in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. "Purer Leichtsinn führte also zu diesem tragischen Unglücksfall", fasste die Polizei den Unfall abschließend zusammen.