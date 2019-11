Hansa Rostock muss wieder umstellen: Bülow und Nartey fehlen

Rostock. Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss seine Defensivabteilung im Heimspiel am kommenden Samstag (14.00 Uhr) gegen die Würzburger Kickers erneut umstellen. Nach Kai Bülow fällt nunmehr in Nikolas Nartey ein zweiter defensiver Abräumer vor der Viererkette verletzungsbedingt aus. Beide laborieren an Innenbandrissen und werden in diesem Jahr nach Lage der Dinge nicht mehr zum Einsatz kommen.

Anstelle von Nartey könnte Korbinian Vollmann in die Startelf rücken, der zuletzt beim 0:2 beim 1. FC Kaiserslautern eingewechselt worden war. Auch Tanju Öztürk ist eine Alternative. Beide lieferten allerdings ebenso wie ihre Nebenleute auf dem Betzenberg eine schwache Vorstellung ab, so dass weitere personelle Veränderungen durchaus denkbar sind. "Der Frust sitzt noch im Nacken. Wir haben die Kaiserslautern-Partie intensiv ausgewertet", sagte Trainer Jens Härtel am Donnerstag.

Nach drei Niederlagen in Folge haben die Hanseaten den Anschluss an die Tabellenspitze verloren und müssen aufpassen, nicht in die gefährlichen Regionen zu rutschen. "Die Spieler wissen, dass sie es besser können. Die klare Aufgabe ist, dies zu zeigen. Wir wollen mit allem, was wir haben, verteidigen und mit allem versuchen, Tore zu erzielen", gab Härtel vor.