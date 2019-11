Prozess um versuchten Mord in Rostock: Plädoyers erwartet

Rostock. Im Prozess vor dem Landgericht Rostock um einen versuchten Mord aus Eifersucht werden heute (09.30 Uhr) die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung erwartet. Der 22 Jahre alte Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft Mitte Mai in der Rostocker Wohnung seiner Freundin einen vermeintlichen Nebenbuhler schwer geschlagen und getreten haben. Der 23 Jahre alte Mann musste wochenlang intensivmedizinisch behandelt werden.

Der Angeklagte soll bei der Tat ein Messer in der Faust gehalten haben, um die Schlagwirkung zu intensivieren. Das Opfer sei zu Boden gegangen und bewusstlos liegengeblieben. Der Angeklagte habe den am Boden Liegenden ins Gesicht und gegen den Kopf getreten. Dabei habe er den Tod des Verletzten billigend in Kauf genommen. Das Opfer habe schwerste Schädel- und Hirnverletzungen erlitten.