Wasser für "Friedländer Wiese": Modellprojekt angekündigt

Ueckermünde. Das größte zusammenhängende Niedermoorgebiet in Mecklenburg-Vorpommern - die "Friedländer Große Wiese" - soll nachhaltiger und klimafreundlicher genutzt werden. Dazu will das Land mit Landwirten ein Modellprojekt auflegen, das zu 100 Prozent vom Land finanziert werden soll, kündigte Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) an.

Damit sollen der CO2-Ausstoß des Moores reduziert und ein weiterer Torfrückgang auf rund 10 000 Hektar gestoppt werden. "Die Bauern müssen aber künftig auch für Klima- und Artenschutz sowie sauberes Wasser bezahlt werden", erklärte Backhaus vor rund 60 Gästen beim ersten "Runden Tisch" zur Zukunft des Moorgebiets. Das werde er bei der EU einfordern.

Die "Friedländer Große Wiese" wurde seit dem 18. Jahrhundert entwässert, zuletzt von 1958 bis 1962 von damaligen FDJ-Brigaden als sozialistisches Vorzeigeprojekt durch aufwendige Grabensysteme. Inzwischen fehlt überall Wasser. Mehrere Bauern signalisierten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an dem Projekt.