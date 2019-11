Polit-Aschermittwoch bleibt in Demmin: Mit Kramp-Karrenbauer

Demmin/Schwerin. Die vorpommersche Stadt Demmin bleibt weiter Standort des Politischen Aschermittwochs der CDU. Dazu wird am 26. Februar 2020 auch die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet, wie ein Sprecher des CDU-Landesverbandes am Dienstag in Schwerin erklärte. Im Nordosten findet unter dem Motto "Zeit für deutliche Worte" seit 24 Jahren ein Politischer Aschermittwoch der Christdemokraten statt. Mit dem Wechsel an der Bundesparteispitze von Angela Merkel zu Kramp-Karrenbauer hatte es Bedenken gegeben, dass Demmin von der Bundesebene für den politischen Aschermittwoch aufgegeben werde.

Die Nordost-CDU erwartet 2020 wieder rund 1000 Gäste. Sprechen soll neben Kramp-Karrenbauer auch der Landesvorsitzende Vincent Kokert. Die Demminer Veranstaltung gewann durch Merkels Kanzlerschaft und ihren Bundesvorsitz an Bedeutung. Zudem hat sie ihren Wahlkreis in Vorpommern. 2019 war die Bundeskanzlerin nicht in Demmin. Ob Merkel 2020 in Demmin dabei ist, sei noch nicht klar, sagte der Sprecher.