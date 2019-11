Täter stehlen Revolver aus Wohnhaus in Katzow

Katzow. Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Katzow bei Wolgast haben unbekannte Täter am Samstag einen Revolver mit dazugehörender Munition gestohlen. Der 78-jährige Besitzer hatte am Nachmittag die Polizei gerufen und den Einbruch gemeldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Haus hatten die Täter alles durchsucht und den Schlüssel zum Waffenschrank gefunden. Diesen öffneten sie und entwendeten den Revolver samt Munition.