Minister Backhaus lädt zum "Runden Tisch Wald und Wild"

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) kommt heute (10.00 Uhr) mit Vertretern von Naturschutz-, Jagd- und Forstverbänden zusammen, um über die Zukunft der Wälder zu beraten. Die beiden Dürrejahre 2018 und 2019 hatten offenbart, dass die Waldökosysteme den Folgen des Klimawandels nur bedingt gewachsen sind. Forderungen nach einer Neuausrichtung von Forstwirtschaft und Jagdrecht werden immer lauter.

Ziel müsse eine zunehmend natürliche Verjüngung der Wälder sein, mahnte Nabu-Landeschef Stefan Schwill vor dem Treffen. Um den jungen Bäumen bessere Entwicklungsbedingungen zu schaffen, müsse der Bestand an Schalenwild deutlich verringert werden. Vor allem Rehe, Damm- und Rotwild fressen junge Triebe immer wieder ab und behindern somit das Wachstum.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 560 000 Hektar Wald. Mit einem Waldanteil von 24 Prozent ist das Land eines der waldärmsten Gebiete in Deutschland. Langfristig sollte sich der Nordosten am Bundesdurchschnitt von rund 30 Prozent Waldanteil orientieren, heißt es im 2016 beschlossenen Landeswaldprogramm. Doch verfehlt Mecklenburg-Vorpommern seither sein Ziel für die Waldmehrung von jährlich 1000 Hektar. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 254,5 Hektar.