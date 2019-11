Vier Wasserschwein-Babys im Zoo Schwerin

Schwerin. Im Schweriner Zoo haben die Wasserschweine vier Babys zur Welt gebracht. Wie der Tierpark am Donnerstag mitteilte, ist der Nachwuchs in den vergangenen zwei Wochen zur Welt gekommen. Ein männliches und drei weibliche Wasserschweinchen bereichern die nun elfköpfige Familie. Wasserschweine werden auch Capybaras genannt, was "Herr des Grases" bedeutet, weil sie sich hauptsächlich von Gräsern und Wasserpflanzen ernähren. Sie sind keine Schweine, sondern die größten Nagetiere der Welt und werden bis zu 15 Jahre alt. Trotz ihres Körpergewichts von etwa 60 Kilogramm sind sie mit Meerschweinchen verwandt.