Lupinennetzwerk beendet nach fünf Jahren seine Arbeit

Güstrow. Die Arbeit des vor fünf Jahren gegründeten überregionalen Lupinennetzwerks ist am Mittwoch in Güstrow beendet worden. Ziel war es nach den Worten von Projektleiterin Annett Gefrom, den Lupinenanbau in Deutschland wieder zu etablieren. Er sei zuvor vor allem aufgrund von Pflanzenkrankheiten weitgehend zum Erliegen gekommen. Das Netzwerk koordinierte seit 2014 vom Standort Gülzow aus die Kooperation von 43 Agrarbetrieben und zahlreichen Projektpartnern in sechs Bundesländern. Beteiligt waren Partner aus Forschung und Landwirtschaft, Berater sowie Projektentwickler für die Human- und Tierernährung. Agrarstaatssekretär Jürgen Buchwald zufolge nahm der Lupinenanbau als ein Ergebnis der Netzwerkarbeit deutlich zu. Gleiches gelte für andere Hülsenfrüchte wie Erbse, Acker- und Sojabohne.