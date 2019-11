Vorbereitungen für Event "Kunst:Offen" 2020 sind gestartet

Greifswald. Für das Kulturfestival Kunst:Offen zu Pfingsten 2020 sind bereits die Vorbereitungen im Gange. Noch bis zum 13. Dezember haben Künstler der Region Vorpommern die Möglichkeit, ihre Unterlagen einzusenden, teilte der Tourismusverband Vorpommern in Greifswald am Dienstag mit. Die Informationen und Fotos, die die Künstler einreichen, werden für die Online-Präsentation und den Flyer verwendet, der das ganze Jahr über zugleich als Atelierführer dient. Die nächste Ausgabe von Kunst:Offen in Vorpommern findet vom 29. Mai bis zum 1. Juni statt. Eröffnet wird das Festival 2020 im Kulturkonsum Loitz. Der Tourismusverband Vorpommern gilt als Erfinder des Kunst-Events, das es erstmals 1994 gab. Später öffneten zu Pfingsten Künstler und Kunsthandwerker im ganzen Land Besuchern ihre Ateliers und Werkstätten.