Fußgängerin stirbt bei Verkehrsunfall in Loitz

Greifswald. Eine 79 Jahre alte Fußgängerin ist in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Donnerstag von einem Transporter angefahren worden und gestorben. Zur Klärung des Unfallhergangs am Nachmittag sei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Nähere Angaben zum Unfall machte sie zunächst nicht. Der 40 Jahre alte Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock und musste medizinisch behandelt werden. Bei der Rentnerin habe der Notarzt nur noch den Tod feststellen können.