Landtag startet Beratungen zu kommunalem Finanzausgleich

Schwerin. Mit mehrjähriger Verspätung hat die Reform des kommunalen Finanzausgleichs den Landtag in Schwerin erreicht. Landesregierung und Kommunalverbände hatten mehrere Anläufe für eine grundlegende Neugestaltung der Finanzbeziehungen gestartet, aber erst in diesem Jahr nach zähem Ringen eine Einigung erzielt. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) legte den Gesetzentwurf am Mittwoch zur Beratung im Parlament vor. Dem Kompromiss zufolge haben die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr 352 Millionen Euro mehr zur Verfügung als 2019.

"Was lange währt, wird endlich gut", sagte Caffier. Mit dem neuen Ausgleichsgesetz setze die SPD/CDU-Koalition eines ihrer Kernprojekte um. "Es gibt mehr Geld für die Kommunen, die kleinen werden gestärkt, die Verteilung wird gerechter und es gibt nun auch eine Infrastrukturpauschale", zählte Caffier die wichtigsten Änderungen auf.