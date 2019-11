Landtag: Schulgesetz vor Verabschiedung

Schwerin. Die Abgeordneten des Schweriner Landtags kommen heute zu ihrer nächsten Plenarsitzung zusammen. Zu Beginn der dreitägigen Beratungen stehen in der Aktuellen Stunde die Bemühungen um den Klimaschutz und die Auswirkungen auf die Bevölkerung zur Debatte. Über Ausmaß und Tempo der angestrebten Veränderungen etwa in Industrie, Landwirtschaft und Verkehr gehen die Meinungen im Parlament zum Teil weit auseinander. Somit kann mit einer hitzigen Diskussion gerechnet werden.

Ähnlich kontroverse Debatten werden auch bei der geplanten Verabschiedung mehrerer Gesetze erwartet. Besonders umstritten ist das neue Schulgesetz, das knapp ein Jahr lang zur Beratung im Landtag war und an dem noch bis kurz vor der Schlussabstimmung Veränderungen vorgenommen wurden. Mit dem neuen Besoldungsgesetz wird nun nachträglich die Anpassung der Beamtenbezüge an die Tarifabschlüsse vollzogen. Das neue Wohlfahrtsfinanzierungsgesetz soll mehr Transparenz in die Finanzströme der Sozialverbände bringen.

Insgesamt werden zehn Gesetze zur Beschlussfassung aufgerufen. Vier davon wurden von der Opposition vorgelegt und dürften somit ohne die erforderliche Mehrheit bleiben. Drei weitere Gesetze werden in erster Lesung behandelt. Darunter ist auch das seit langem erwartete Finanzausgleichsgesetz, das den Kommunen von 2020 an deutlich mehr Geld bringen soll.