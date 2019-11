Zwei Verletzte bei Autounfall nahe Bandenitz

Bandenitz. Bei einem Autounfall in der Nähe von Bandenitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 21-Jähriger am Samstagabend mit seinem Wagen abbiegen und übersah dabei ein Auto auf der Gegenspur. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Verursacher schwer verletzt wurde. Die Fahrerin des anderen Wagens kam leicht verletzt davon.