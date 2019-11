Hansa Rostock will Duisburg besiegen: Pepic wieder dabei

Rostock. Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock erwartet am heutigen Samstag im Heimspiel gegen Tabellenführer MSV Duisburg eine schwere Aufgabe. "Um Duisburg zu schlagen, benötigen wir eine Top-Leistung, das ist klar. Sie haben eine bockstarke Offensive", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen Bundesligisten.

Nach dem Ausrutscher in Jena - Hansa war zuvor in acht Partien ungeschlagen geblieben - soll möglichst dreifach gepunktet werden, um nicht den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu verlieren. Hansa Rostock kann in Bestbesetzung antreten. Mittelfeldspieler Mirnes Pepic hat die Gelb-Sperre, die ihn im Spiel beim FC Carl Zeiss Jena (1:3) zum Pausieren zwang, abgesessen und dürfte wieder in der Startelf stehen.