Autorin Ortlieb mit Reuter-Literaturpreis geehrt

Stavenhagen. Die Schriftstellerin Anke Ortlieb ist mit dem Fritz-Reuter-Literaturpreis 2019 ausgezeichnet worden. Die 47-Jährige Mecklenburgerin nahm die Auszeichnung am Donnerstag im Schloss Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) für ihr Plattdeutsch-Kinderbuch "Mäh! Maa! Möh! Versteihst?" entgegen. Der mit 2000 Euro dotierte Preis wird seit 1999 von der Reuterstadt Stavenhagen und dem nach Reuter (1810-1874) benannten Literaturmuseum vergeben, in dessen Gebäude - dem früheren Rathaus am Markt - der bekannteste Niederdeutsch-Dichter einst aufwuchs.

"Das Buch nimmt seine jungen Leser ernst, ist humorvoll, steckt voller Fantasie und ist dabei im besten Sinne modern", erklärte Museumsleiter Marco Zabel. Darin geht es um drei "pfiffige und mutige Schafe" namens Rosa, Moppel und Fuch, die nach dem Verschwinden ihres Bauern Heini jemanden mit Platt-Kenntnissen suchen, weil sie Hochdeutsch nicht verstehen. Das Buch enthält Illustrationen von Ortlieb, die aus Neustrelitz stammt und in Rehna bei Schwerin lebt. Im Buch gibt es auch eine Hochdeutsch-Fassung für Kinder. Es wird zudem bei Fortbildungen eingesetzt.

Für den Preis gab es 90 Bewerber aus mehreren Bundesländern. Die Auszeichnung wird immer am 7. November, dem Geburtstag Reuters, verliehen. Sie würdigt Literatur in niederdeutscher Sprache, sprachwissenschaftliche Arbeiten oder Projekte zur Förderung des Niederdeutschen.