Kohlenmonoxidvergiftung durch defekte Gasheizung

Stralsund. Ein Defekt an einer Gasheizung hat in Stralsund zu Vergiftungen bei Mietern eines Wohnhauses geführt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, hatte ein 29-Jähriger am Mittwoch Vergiftungserscheinungen und den Notruf gewählt. Die Retter stellte eine hohe Konzentration von Kohlenmonoxid fest. Das geruchlose Gas war über Schächte aus dem Heizungsraum in zwei Wohnungen gezogen.

Der 29-Jährige kam zunächst nach Stralsund in eine Klinik, musste aber wegen einer Verschlechterung seines Zustands nach Kiel geflogen werden. Inzwischen gehe es ihm wieder besser. Sein Mitbewohner klagte ebenfalls über Probleme. Er hatte die Wohnung schon eher verlassen, war deshalb weniger vergiftet.

Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen und ein Kohlenmonoxid-Warnmelder installiert.