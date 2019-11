Forstamtsleiter: Keine Änderung der Reitwege-Regelung

Rostock. Im Streit um die Nutzung von Waldwegen durch Reiter hat sich der Rostocker Forstamtsleiter und Chef der Arbeitsgemeinschaft Kommunalwald in MV, Jörg Harmuth, für die Beibehaltung der gegenwärtigen Regelung ausgesprochen. Danach ist das Reiten dort möglich, wo es ausdrücklich erlaubt ist, sagte Harmuth der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Fachtagung Reittourismus des Vereins Landurlaub MV in Klein Nienhagen. Dort hatte sich der Tourismusverband dafür ausgesprochen, dass Reiten ohne Einschränkung und Ausweisung in Gebieten mit hohem Waldanteil, geringer touristischer Belastung und ohne besonderen Waldschutzstatus erlaubt sein soll.

Harmuth wies darauf hin, dass die Wege zu 98 Prozent von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden. Bei der sogenannten Verbotsregelung - es darf geritten werden, wo es nicht verboten ist - könne es schnell dazu kommen, dass Verbotsschilder abgebaut werden. "Dann wird gesagt: "Da war kein Schild, da darf ich reiten"." Dagegen sei die jetzige Regelung völlig klar: "Wenn ein Schild da ist, darf ich reiten, ohne Schild darf ich nicht reiten."

Harmuth vermutete, dass die Diskussionen um Wegenutzung deshalb immer wieder aufkommen, weil die für die Beschilderung zuständigen Kreise dieser Pflicht nicht nachkommen können. Er schlug deshalb vor, die Landkreise von der Ausweisungspflicht zu befreien und diese an die Forstbehörden zu übertragen. "Die sind eh für die Forstaufsicht zuständig, die Mitarbeiter kennen jeden Waldbesitzer und Weg."