"Crash-Kurs": Neuer Film über Unfallfolgen

Schwerin. In der landesweiten Verkehrserziehungsreihe "Crash-Kurs" setzen Polizei und Verkehrswacht Mecklenburg-Vorpommerns einen neuen Film über die oft dramatischen Unfallfolgen ein. Der Acht- Minuten-Streifen wurde am Mittwoch erstmals bei einer Veranstaltung in Schwerin gezeigt, an der etwa 150 Berufsschüler teilnahmen. "Die Bilder, die gezeigt werden, sind hart, die Aussagen emotional. Der Film ist eine Art Schocktherapie und muss daher mit den Jugendlichen gut vor- und nachbereitet werden", betonte Innenstaatssekretär Thomas Lenz (CDU) zu Beginn der "Crash-Kurs"-Veranstaltung.

Ziel dieser seit 2013 laufenden Reihe sei es, junge Leute zu mehr Vorsicht im Straßenverkehr zu bewegen. "Wir wollen nicht mehr und nicht weniger als Leben retten", sagte Lenz. Nach seinen Angaben sind junge Kraftfahrer in Mecklenburg-Vorpommern unverhältnismäßig oft Verursacher von Verkehrsunfällen. Acht junge Frauen und Männer hätten im Vorjahr bei Unfällen ihr Leben verloren, 156 seien schwer verletzt worden.