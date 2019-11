MV-Digitalkongress in sechs Städten

Greifswald. Mit der Präsentation außergewöhnlicher Gründerideen hat am Mittwoch in Greifswald der erste Digitalisierungskongress der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns, die "NØRD 2019", begonnen. In der Alten Mensa der Universität stellten 24 Start-Ups aus Deutschland und Estland ihre Geschäftsmodelle vor. Darunter waren auch Existenzgründer aus Schwerin, die mit ihrer Entwicklung "Matchfield Tactics" die Taktikschulung auch im Amateurfußball auf eine neue Stufe heben wollen. Mit Hilfe des Programms sollen Trainer ihren Spielern Laufwege und Spielzüge von Profis besser vermitteln können.

Die offizielle Eröffnung der Konferenz sollte am Abend mit einer "Night of Inspiration" ebenfalls in Greifswalds erfolgen. Am Donnerstag wird es dann Veranstaltungen in Schwerin, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg geben. Dabei gehe es dann unter anderem um den Einfluss der Digitalisierung auf Forschung und Lehre, auf die Wirtschaft und die Verwaltung, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Mehr als 120 Referenten werden in sechs Städten bei insgesamt 14 Veranstaltungen das Thema Digitalisierung in allen Facetten beleuchten.