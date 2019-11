Rostock: Buch zu Biografien politisch Verfolgter vorgestellt

Rostock. In der Rostocker Nikolaikirche ist ein Buch mit Biografien politisch Verfolgter und Diskriminierter in Mecklenburg vorgestellt worden. Das Buch trage die Hoffnung auf mögliche Versöhnung, die bei der Überwindung von Gewalt und Spaltungen helfen und Recht und Gerechtigkeit, Gemeinschaft und Frieden dienen kann, sagte Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt am Dienstag zur Veröffentlichung. Das Buch, das unter anderem auf Initiative der Evangelisch-Lutherischen Kirche entstanden ist, enthalte 148 Kurzbiografien aus der Zeit zwischen 1945 und 1990. Kühnbaum-Schmidt ermutigte laut Redetext dazu, über erlebte und erlittene Geschichte nicht zu schweigen, sondern darüber zu sprechen. "Behutsam, respektvoll und ohne falsche Rücksichtnahme."

Die Kirchen seien vielfach ein Raum für Schutz und Freiheit, für offene Worte und freie Gedanken gewesen. "Wenn aber innerhalb der Kirche Menschen Verletzungen erlitten haben, wenn sie Solidarität oder Klarheit vermisst oder sich im Stich gelassen gefühlt haben, muss auch das zur Sprache kommen dürfen", betonte die Bischöfin.