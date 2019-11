Untreue? Haftbefehl gegen Ex-Präsident von Schulverein

Schwerin. Wenige Wochen nach Bekanntwerden von schweren Untreue-Vorwürfen gegen den langjährigen Präsidenten eines Schweriner Schulvereins hat die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Schwerin einen Haftbefehl gegen den Mann erwirkt. Es bestehe der Verdacht der Untreue und Urkundenfälschung, teilte die Ermittlungsbehörde am Dienstag mit. Der Mann, der auch einem Sportverein der Stadt vorstand, habe seine Stellung ausgenutzt, um von den Vereinskonten hohe Summe für private Zwecke abzuheben. Diese Abbuchungen seien von ihm mit gefälschten Belegen verschleiert worden. Auf diese Weise flossen laut Staatsanwaltschaft etwa 800 000 Euro vom Konto des Schulträgervereins und mindestens 100 000 vom Hauptkonto des Sportvereins ab.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Amtsgericht auch die Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen des Mannes sowie weiterer Personen verfügt, hieß es weiter. Staatsanwälte und Beamte der Kriminalpolizei hätten daraufhin sieben Objekte - vornehmlich in Schwerin - durchsucht. Dabei seien in erheblichem Umfang Unterlagen sichergestellt worden. Ein Haftrichter sollte noch am Dienstag darüber entscheiden, ob der heute 70 Jahre alte Mann in Untersuchungshaft genommen wird.

Medienberichten zufolge hatte die Schulleiterin und neue Präsidentin des Schulträger-Vereins den Stein ins Rollen gebracht. Bei der Erstellung einer Vermögensbilanz durch einen neuen Steuerberater war demnach die eklatante Differenz zutage gefördert worden. Die Summe sei als Rücklage deklariert gewesen, habe aber auf keinem Konto existiert, hieß es. Daraufhin war Strafanzeige gegen den Ex-Präsidenten gestellt worden.