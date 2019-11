Frau verliert mehrere tausend Euro an Trickbetrüger

Neubrandenburg. Eine 58 Jahre alte Frau aus der Nähe von Neubrandenburg ist Opfer eines Liebes- und Trickbetruges geworden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, hatte die Geschädigte vor rund einem Jahr über Facebook einen Mann kennengelernt, der vorgab, in Afghanistan für eine Telekommunikationsfirma zu arbeiten. Von dort habe er ein Paket mit 100 000 Euro an die Frau geschickt. Damit das Paket ankommt, sollte die Frau aus dem Altkreis Mecklenburg-Strelitz vierstellige Beträge an Kurierunternehmen zahlen. Das tat sie auch im Vertrauen auf die Beziehung, bis ein Bankmitarbeiter misstrauisch nachfragte.

Die Frau büßte rund 8700 Euro ein und erstattete am Montag Anzeige. Die Polizei rät, über solche riskanten Beziehungen mit Bekannten zu sprechen. In einem ähnlichen Fall von "love scamming" hatte eine 59 Jahre alte Frau vor wenigen Tagen in Stralsund ebenfalls mehrere tausend Euro an einen angeblichen US-Soldaten im Auslandseinsatz eingebüßt.