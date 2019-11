Auto kollidiert mit Streifenwagen

Schwerin. Ein Auto und ein Polizeiwagen sind am Montag in Schwerin zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtete, befand sich der Streifenwagen mit eingeschaltetem Signalhorn und Blaulicht auf einer Einsatzfahrt, als ein 35-jähriger Autofahrer auf eine Kreuzung fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde der Streifenwagen auf das Gleisbett der Straßenbahn geschoben, was zur Beeinträchtigung des Schienenverkehrs führte. Der Autofahrer und der Fahrer des Streifenwagens wurden leicht verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum gebracht.