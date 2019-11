Hohe Zahl von Unternehmensgründerinnen in MV

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern machen sich mehr Frauen als im Bundesschnitt selbstständig. Wie die Commerzbank am Montag in Rostock berichtete, lag in der 6. Unternehmerkunden-Studie die Gründerinnenquote bei 33 Prozent, bundesweit lag sie bei 22 Prozent. Eine genaue Begründung für diesen Trend liege nicht vor. Möglicherweise gebe es einen Zusammenhang mit dem ausgeprägten "Macherwillen" in Mecklenburg-Vorpommern, hieß es. So habe im Nordosten bei 55 Prozent der Gründer der Wunsch, der eigene Chef zu sein, beim Sprung in die Selbstständigkeit im Vordergrund gestanden. Bundesweit lag dieser Wert bei 46 Prozent.

Für die Studie waren in diesem Sommer bundesweit 3000 Gründer, die sich in den vergangenen sechs Jahren selbstständig gemacht haben, befragt worden, davon 100 in Mecklenburg-Vorpommern.