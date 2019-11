Fünf Millionen Euro für Belebung von ländlichen Kleinstädten

Schwerin. Mit knapp fünf Millionen Euro sollen mehrere kleine Städte in Mecklenburg-Vorpommern belebt werden. Unterstützt wird zum Beispiel das Projekt "Stahlbad Goldberg" im Landkreis Ludwigslust-Parchim, wie das Bauministerium am Sonntag in Schwerin mitteilte. Im historischen Stahlbad aus dem 19. Jahrhundert, als in der Kleinstadt dank einer eisenhaltigen Quelle der Kurbetrieb blühte, soll ein modernes Innenstadtquartier mit barrierefreien und Familienwohnungen sowie einem Gesundheitszentrum entstehen.

Auch in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) soll die Innenstadt mit einem medizinischen Versorgungszentrum und neuen Wohnungen in einer Baulücke aufgewertet werden. In Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) werde mit Experten nach Wegen gesucht, leerstehende Erdgeschosse wieder mit Leben zu füllen. Außerdem sollen in Tribsees, Friedland/Wolgast und in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) neue Mobilitätsangebote erprobt werden.

Die Landesregierung hat den Angaben zufolge einen Fonds eingerichtet, der aus Haushaltsüberschüssen des Landes gespeist wird und der weitere elf Millionen Euro für weitere Projekte bereithalte. Der ländliche Raum in Mecklenburg-Vorpommern leidet unter Wegzug und Überalterung.